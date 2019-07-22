ЦСКА ищет еще одного защитника

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью "Известиям" объяснил, почему Кори Хиггинс, Нандо Де Коло и Серхио Родригес​ покинули команду. Также он назвал количество новичков, которых стоит ожидать болельщикам.

– Многие считают, что если ЦСКА не возьмет несколько готовых звезд в ближайшее время, то максимум, на что сможет претендовать клуб, – это место в плей-офф Евролиги. Согласны?

– Могу задать встречный вопрос: кого подписать? Назовите свободных от контрактов баскетболистов, в расцвете сил, или тех, у кого в соглашениях есть фиксированный выкуп и выход в Европу, а не в NBA. Нет таких кандидатур. Вокруг нашего клуба сейчас впервые за многие годы не так много слухов о возможном переходе того или иного игрока. Потому что в Европе баскетболистов должного уровня нет. Потому нашим приобретением стал ветеран НБА Коста Куфос, никогда не игравший по эту сторону океана. Когда будет сформирован ростер, можно будет более детально говорить о каких-то задачах.

– Почему клуб не удержал ни одного из ведущих защитников – Кори Хиггинса, Нандо Де Коло и Серхио Родригеса?

– Кори и Нандо захотели сменить обстановку, сослались и на семейные причины. Конечно, мы хотели сохранить таких баскетболистов, но не могли идти против их воли. Кори хотел сменить страну, получил заслуженный и солидный контракт в "Барсе", который нам объективно был не по силам в рамках требований Евролиги. Немногие ожидали увидеть Нандо в "Фенере", да и он сам при расставании с ЦСКА сказал, что планирует иной маршрут. Спустя пару недель поменялись обстоятельства на двух континентах сразу, и это привело его в Стамбул. Серхио Родригес получил от другого клуба предложение подписать трехлетний контракт, а это очень важно для игрока на этой стадии карьеры. Мы пошли друг другу навстречу и расстались по-доброму. Понятно, что быстро заменить игроков подобного уровня невозможно, команда нуждается в появлении новых лиц, жизнь продолжается, это новые вызовы для клуба и болельщиков. Повторю, после большой победы не очень хотелось что-то менять, но у нас нет иного выбора. Точнее, жизнь нам его не оставила. С другой стороны, эта команда строилась не один год, выиграла две Евролиги и, наверное, достигла своего потолка, силы ветеранов не беспредельны.

– Сколько еще новичков ждать в ЦСКА?

– Нам необходим еще один защитник.

Единая лига ВТБ: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей