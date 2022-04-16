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Сегодня, 16:01

ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» с разницей «+47»

ЦСКА разгромно обыграл «Цмоки-Минск» с разницей «+47»
Иван Торопцев
Корреспондент
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ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 101:54.

Самыми результативными игроками встречи стали защитник армейцев Аллерик Фримен и форвард минчан Евгений Белянков — оба баскетболиста набрали по 18 очков.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 17 победами в 20 матчах. «Цмоки-Минск» идет на 10-й строчке с 3 победами в 19 играх.

В прошлом туре регулярного чемпионата ЦСКА разгромил «Астану» (96:48)

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 101:54 (27:24, 25:13, 20:13, 29:4)

ЦСКА: Фримен (18), Клайберн (17), Швед, Милутинов (оба — 13)

«Цмоки»: Белянков (18), Близнюк (14), Стабровски (9)

16 апреля. Москва. «Баскет Холл Москва».

БК Цмоки-Минск
БК ЦСКА
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