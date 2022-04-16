«У нас огромная мотивация играть еще лучше». Итудис – о победе над «Цмоки-Минском»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу армейцев в матче регулярного чемпионата Единой лиши ВТБ против «Цмоки-Минска» (101:54).

«Девять побед и первое место в «регулярке» не так важны, за них не дают призов. Важно качество игры на этом этапе, и за него команда заслуживает поздравлений. Мы начали сначала, по сути, проводим вторую предсезонку, стараемся встроить в систему Аллерика, Йонаса, Каспера, даже Уилла, который пропустил значительное время из-за травмы. Мы очень собраны, и молодые игроки, и ветераны. Парни с опытом, такие как Никита, Никола, Алексей, Саймон, показывают пример своей усердной работой. Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать сегодня. Завтра мы узнаем соперников по первому раунду и приступим к подготовке. У нас огромная мотивация играть еще лучше. Что касается сегодняшнего матча, мы начали небрежно, не справлялись с агрессивной игрой минчан, с их атаками один-на-один, пропустили 24 очка в первой четверти. Пришлось подстроиться, внести коррективы, и в последовавших трех четвертях мы суммарно пропустили всего 30 очков. Поздравляю тренера соперников, итоговый счет явно не отражает проделанной командой работы», – цитирует Итудиса официальный сайт армейцев.

ЦСКА закончил регулярный чемпионат на первом месте, имея 15 побед в 18 матчах. Московский клуб забронировал преимущество домашней площадки в плей-офф, который начнется 22 апреля.