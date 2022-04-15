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Сегодня, 17:07

УНИКС заключил контракт до конца сезона с американским центровым

Иван Шитик
Корреспондент
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УНИКС заключил соглашение до конца сезона-2021/22 с 32-летним американским центровым Уильямом Мосли, сообщает сайт клуба.

В нынешнем сезоне баскетболист защищал цвета черногорского «Морнара». В 19 играх Адриатической лиги средняя статистика новичка УНИКСа составила 6.4 очка и 4.8 подбора за 21.6 минуты игрового времени.

Прошлый сезон Мосли провел в составе сербского «Партизана». В 16 матчах Адриатической лиги американский центровой набирал 6,5 очка и 5,8 подбора. В 12 матчах Еврокубка центровой приносил команде по 4,4 очка и 4,7 подбора.

Мосли — победитель Суперкубка Адриатической лиги (2019) и обладатель Кубка Сербии (2020) в составе «Партизана».

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=uilyam-mosli--v-unikse
БК УНИКС
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