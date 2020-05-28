«Цмоки-Минск» продлил контракт с Веремеенко

Клуб Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» продлил контракт на следующий сезон с центровым Владимиром Веремеенко. Об этом сообщает официальный сайт минчан.

«Очень рад, что удалось подписать контракт с Владимиром на будущий сезон, — сказал главный тренер команды Ростислав Вергун. — Для нас он является стержневым игроком не только на площадке, но и за ее пределами. Его влияние на наше молодое поколение игроков очень важно. Важно в процессе выстраивания правильной атмосферы и в клубе, и в команде. Мы с оптимизмом смотрим будущее, зная, что рядом будет такой опытный и мастеровитый игрок, который так заряжен и нацелен на большие задачи вместе с командой».

В Единой Лиге ВТБ 35-летний игрок провел 16 встреч, в которых отмечался 5,2 очками, 3,6 подборами и 1,4 передачами за 18,14 минут на паркете. В кубке ФИБА сыграл 11 матчей со статистикой 7.2 очка, 5,1 подбор, 1,9 ассиста за 19,6 минут.