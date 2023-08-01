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Сегодня, 12:54

Чемпион Европы Никита Шабалкин избит в Химках

Виталий Косик
Корреспондент
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Никита Шабалкин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Шабалкин был избит в подмосковных Химках, телеграм-канал Mash.

Сообщается, что баскетболист экстренно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Как рассказал сам Шабалкин, хулиганы напали на него возле автомойки. Из-за полученных травм произошла кратковременная потеря сознания.

Очевидцы вызвали наряд и скорую — врачи госпитализировали спортсмена на носилках. Полиция разбирается в обстоятельствах нападения на спортсмена.

Источник: Mash
Никита Шабалкин
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