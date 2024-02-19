Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:50

Центровой «Зенита» назвал трех лучших игроков Лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Центровой «Зенита» Винс Хантер в интервью «СЭ» рассказал, почему в Единой лиге ВТБ стало гораздо больше сенсационных результатов.

— Кто лучший игрок Единой лиги ВТБ прямо сейчас?

— Назову несколько. Ксавьер Рэтан-Мэйс показывает выдающуюся игру в этом сезоне, Би Джей Джонсон из «Пармы» на подъеме, Томас Эртель — один из лучших разыгрывающих, не играющий в НБА. В Лиге ВТБ много талантов. В каждой команде есть свои лидеры.

— Поэтому в этом году в турнире такая высокая конкуренция?

— Да, у всех команд здорово укомплектованы составы. Поэтому и выигрывать стало гораздо сложнее. Первая часть регулярки это наглядно подтвердила. Все топ-клубы проигрывали на дистанции, — сказал Хантер «СЭ».

Рэтан-Мэйс был признал MVP сентября/октября Единой лиги ВТБ, Би Джей Джонсон получил аналогичный приз в январе.

Полностью интервью Винса Хантера читайте на сайте «СЭ».

Баскетбол
БК Зенит
0
Читайте также
10 лет назад Россия проиграла Финляндии в четвертьфинале Олимпиады
Кафельников рассказал, как пил вино с Борисом Ельциным
МВД объявило в розыск директора «Ленфильма» Щербакова
Источник назвал причину смерти Навального
СМИ сообщили о затонувшем после атаки хуситов британском судне
Глава ЛНР в декабре получил отравление фенольными соединениями
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хантер: «По масштабу Матч звезд Лиги ВТБ гораздо мощнее, чем в Греции и Франции»

Винс Хантер считает, что у «Зенита» сильнейший состав в Единой лиге
Новости
RSS RSS
Все новости