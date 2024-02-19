Центровой «Зенита» назвал трех лучших игроков Лиги ВТБ

Центровой «Зенита» Винс Хантер в интервью «СЭ» рассказал, почему в Единой лиге ВТБ стало гораздо больше сенсационных результатов.

— Кто лучший игрок Единой лиги ВТБ прямо сейчас?

— Назову несколько. Ксавьер Рэтан-Мэйс показывает выдающуюся игру в этом сезоне, Би Джей Джонсон из «Пармы» на подъеме, Томас Эртель — один из лучших разыгрывающих, не играющий в НБА. В Лиге ВТБ много талантов. В каждой команде есть свои лидеры.

— Поэтому в этом году в турнире такая высокая конкуренция?

— Да, у всех команд здорово укомплектованы составы. Поэтому и выигрывать стало гораздо сложнее. Первая часть регулярки это наглядно подтвердила. Все топ-клубы проигрывали на дистанции, — сказал Хантер «СЭ».

Рэтан-Мэйс был признал MVP сентября/октября Единой лиги ВТБ, Би Джей Джонсон получил аналогичный приз в январе.

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