Хантер: «По масштабу Матч звезд Лиги ВТБ гораздо мощнее, чем в Греции и Франции»

Центровой «Зенита» Винс Хантер в интервью «СЭ» высоко оценил уровень организации Матча звезд-2024 Лиги ВТБ.

— Ранее вы участвовали в Матче звезд в Греции и Франции. Что скажете про МВЗ от Единой лиги?

— Если честно, я впечатлен шоу, которое организаторы сделали для болельщиков. Надеюсь, что и баскетбольная составляющая им тоже понравилась. Конкурсы трехочковых и данк-контест были захватывающими, а сама игра держала в напряжении до последних секунд. За это и любят баскетбол. По масштабу Матч звезд Лиги ВТБ, конечно, гораздо мощнее, чем матчи в той же Греции и Франции.

— Самый крутой момент в Матче звезд?

— Их было столько, что один выделить очень сложно. Просто скажу, что Акун-Перселл, набравший 44 очка, — настоящий супермен. Выдал мощную игру, очень старался, поучаствовал в данк-контесте. Обрадовался, когда ему дали приз MVP. Они с Ксавьером [Рэтан-Мэйс] были заряжены на эту игру как на официальную.

— Вы просто хотели получить удовольствие?

— Да, насладиться моментом. Почувствовать энергетику зала.

— Как вам вообще формат Матчей звезд?

— Честно, я не поклонник таких игр. Например, трансляции Матчей звезд НБА проходят мимо меня. Могу посмотреть хайлайты, но не всю игру. Она очень затянута. Можно потратить пять-шесть часов на то, чтобы посмотреть игру, где никто не усердствует в защите. В Москве все было динамично и прошло достаточно быстро. Был драйв, и это здорово для всех: баскетболистов, зрителей в зале и тех, кто наблюдал за этой игрой по ТВ, — сказал Хантер «СЭ».

Команда Паскуаля обыграла команду Райковича в Матче звезд-2024 (134:120).

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