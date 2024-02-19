Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:10

Винс Хантер считает, что у «Зенита» сильнейший состав в Единой лиге

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Центровой «Зенита» Винс Хантер в интервью «СЭ» отметил, что перерыв в три недели пришелся некстати для команды из Санкт-Петербурга.

— Обрадовались перерыву в чемпионате?

— Наоборот, жаль, что наступила эта трехнедельная пауза. Мы крупно обыграли «Локо», еще больше поверили в себя, и тут перерыв. Понимаю, что многие очень ждали его, но мы бы, конечно, хотели продолжать регулярку.

— Какая задача «Зенита» во второй части регулярного чемпионата? Реально финишировать в топ-2?

— Почему нет? Мы ставим глобальную задачу — стать чемпионами. У нас есть все для того, чтобы взять титул. Очень сильный состав, преданные болельщики, Чави Паскуаль во главе коллектива.

— Не смущает, что вы пока не обыгрывали ни УНИКС, ни ЦСКА?

— Надо будет сделать это в плей-офф. На мой взгляд, у нас самая сильная команда турнира. На всех позициях мы здорово укомплектованы. Хотя конкуренты тоже мощные, но тем интереснее, — сказал Хантер «СЭ».

«Зенит» идет на четвертом месте Лиги ВТБ (18 побед). Выше расположились ЦСКА (22 победы), УНИКС (21) и «Локомотив-Кубань» (19).

Полностью интервью Винса Хантера читайте на сайте «СЭ».

Баскетбол
БК Зенит
1
Читайте также
Кафельников рассказал, как пил вино с Борисом Ельциным
10 лет назад Россия проиграла Финляндии в четвертьфинале Олимпиады
МВД объявило в розыск директора «Ленфильма» Щербакова
Источник назвал причину смерти Навального
СМИ сообщили о затонувшем после атаки хуситов британском судне
Глава ЛНР в декабре получил отравление фенольными соединениями
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Центровой «Зенита» назвал трех лучших игроков Лиги ВТБ
Новости
RSS RSS
Все новости