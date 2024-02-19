Винс Хантер считает, что у «Зенита» сильнейший состав в Единой лиге

Центровой «Зенита» Винс Хантер в интервью «СЭ» отметил, что перерыв в три недели пришелся некстати для команды из Санкт-Петербурга.

— Обрадовались перерыву в чемпионате?

— Наоборот, жаль, что наступила эта трехнедельная пауза. Мы крупно обыграли «Локо», еще больше поверили в себя, и тут перерыв. Понимаю, что многие очень ждали его, но мы бы, конечно, хотели продолжать регулярку.

— Какая задача «Зенита» во второй части регулярного чемпионата? Реально финишировать в топ-2?

— Почему нет? Мы ставим глобальную задачу — стать чемпионами. У нас есть все для того, чтобы взять титул. Очень сильный состав, преданные болельщики, Чави Паскуаль во главе коллектива.

— Не смущает, что вы пока не обыгрывали ни УНИКС, ни ЦСКА?

— Надо будет сделать это в плей-офф. На мой взгляд, у нас самая сильная команда турнира. На всех позициях мы здорово укомплектованы. Хотя конкуренты тоже мощные, но тем интереснее, — сказал Хантер «СЭ».

«Зенит» идет на четвертом месте Лиги ВТБ (18 побед). Выше расположились ЦСКА (22 победы), УНИКС (21) и «Локомотив-Кубань» (19).

Полностью интервью Винса Хантера читайте на сайте «СЭ».