Кеннет Фарид: «Рад стать частью ЦСКА, это клуб уровня НБА в Евролиге»
Тяжелый форвард Кеннет Фарид прокомментировал свой переход в ЦСКА.
«Счастлив стать частью клуба уровня НБА в Евролиге, такой значительной организации как московский ЦСКА. Рад, что смогу внести свой вклад, помочь вместе достигнуть многих целей, благодарен, что получил возможность играть», — приводит пресс-служба красно-синих слова Фарида.
Предыдущей командой Фарида был пуэрториканский «Леонес де Понсе». Баскетболист известен по выступлениям в НБА за «Денвер», «Бруклин» и «Хьюстон», также в 2014 году он становился чемпионом мира в составе сборной США. Сегодня, 9 октября ЦСКА объявил о заключении контракта с 31-летним американцем на 2 месяца с опцией продления до конца сезона-2021/22.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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