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Кеннет Фарид: «Рад стать частью ЦСКА, это клуб уровня НБА в Евролиге»

Новичок ЦСКА Фарид заявил, что армейцы соответствуют уровню клубов НБА
12:47
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Тяжелый форвард Кеннет Фарид прокомментировал свой переход в ЦСКА.

«Счастлив стать частью клуба уровня НБА в Евролиге, такой значительной организации как московский ЦСКА. Рад, что смогу внести свой вклад, помочь вместе достигнуть многих целей, благодарен, что получил возможность играть», — приводит пресс-служба красно-синих слова Фарида.

Предыдущей командой Фарида был пуэрториканский «Леонес де Понсе». Баскетболист известен по выступлениям в НБА за «Денвер», «Бруклин» и «Хьюстон», также в 2014 году он становился чемпионом мира в составе сборной США. Сегодня, 9 октября ЦСКА объявил о заключении контракта с 31-летним американцем на 2 месяца с опцией продления до конца сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/menimal-edet-v-moskvu/

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Иван Торопцев все материалы автора
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