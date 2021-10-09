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Единая лига ВТБ перенесла два матча с участием «Автодора» из-за участия команды в Кубке Европы

16:58
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«Автодор» сообщил, что Единая лига ВТБ перенесла две игры с участием команды.

Игра против «Зенита» перенесена с 1 ноября на 20 декабря, встреча с «Енисеем» — с 13 на 21 ноября. Команда из Саратова проведет оба матча на выезде.

Перенос связан с участием «Автодора» в Кубке Европы. 3 ноября, через 2 дня после изначальной даты игры с «Зенитом» команда должна встретиться с «Сарагосой», а 17 ноября, спустя 4 дня после первоначальной даты матча с «Енисеем» у клуба из Саратова запланирован матч с «Галиль Эльоном».

Дополнительная информация:

http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4588-perenos_matchey_zenit_enisey

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Иван Торопцев все материалы автора
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