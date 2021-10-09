Единая лига ВТБ перенесла два матча с участием «Автодора» из-за участия команды в Кубке Европы
«Автодор» сообщил, что Единая лига ВТБ перенесла две игры с участием команды.
Игра против «Зенита» перенесена с 1 ноября на 20 декабря, встреча с «Енисеем» — с 13 на 21 ноября. Команда из Саратова проведет оба матча на выезде.
Перенос связан с участием «Автодора» в Кубке Европы. 3 ноября, через 2 дня после изначальной даты игры с «Зенитом» команда должна встретиться с «Сарагосой», а 17 ноября, спустя 4 дня после первоначальной даты матча с «Енисеем» у клуба из Саратова запланирован матч с «Галиль Эльоном».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4588-perenos_matchey_zenit_enisey
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