ЦСКА объявил о подписании контракта с Кеннетом Фаридом
ЦСКА объявил о подписании контракта с тяжелым форвардом Кеннетом Фаридом.
Срок соглашения с 31-летним американцем рассчитан на 2 месяца с опцией продления до конца сезона-2021/22. Баскетболист присоединится к красно-синим после того, как оформит все необходимые документы для въезда в Россию.
«Мы внимательно следим за рынком, у нас оставалось два свободных места в составе. Фарид известен своей агрессивностью в обороне, на подборах и в остальном. Он добавит нам энергии и энтузиазма. Хотя он многого добился в жизни, в его душе остаются рвение и состязательность. Мы также много говорили с ним в прошлом сезоне, он был на нашем радаре, но тогда перехода не произошло. Приветствуем Кеннета в нашем клубе, он знает свои обязательства. С интересом ждем возможности поработать вместе», — прокомментировал подписание главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.
Предыдущей командой Фарида был пуэрториканский «Леонес де Понсе». Баскетболист известен по выступлениям в НБА за «Денвер», «Бруклин» и «Хьюстон», также в 2014 году он становился чемпионом мира в составе сборной США.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю