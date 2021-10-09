ЦСКА объявил о подписании контракта с Кеннетом Фаридом

ЦСКА объявил о подписании контракта с тяжелым форвардом Кеннетом Фаридом.

Срок соглашения с 31-летним американцем рассчитан на 2 месяца с опцией продления до конца сезона-2021/22. Баскетболист присоединится к красно-синим после того, как оформит все необходимые документы для въезда в Россию.

«Мы внимательно следим за рынком, у нас оставалось два свободных места в составе. Фарид известен своей агрессивностью в обороне, на подборах и в остальном. Он добавит нам энергии и энтузиазма. Хотя он многого добился в жизни, в его душе остаются рвение и состязательность. Мы также много говорили с ним в прошлом сезоне, он был на нашем радаре, но тогда перехода не произошло. Приветствуем Кеннета в нашем клубе, он знает свои обязательства. С интересом ждем возможности поработать вместе», — прокомментировал подписание главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Предыдущей командой Фарида был пуэрториканский «Леонес де Понсе». Баскетболист известен по выступлениям в НБА за «Денвер», «Бруклин» и «Хьюстон», также в 2014 году он становился чемпионом мира в составе сборной США.