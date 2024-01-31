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Сегодня, 16:23

Братья Кулагины, Воронцевич, Лопатин, Хилл и Хэммондс попали на Матч звезд Единой лиги ВТБ-2024

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала выбор последних шести игроков на Матч звезд-2024.

«В этом сезоне мы изменили формат голосования на Матч звезд, — отметила «СЭ» Илона Корстин. — Оно проходит в четыре этапа. Вначале за игроков голосовали болельщики, затем свой выбор сделали СМИ, после них — все тренеры чемпионата. В завершении Лига делает свой выбор, добавив еще шесть игроков.

Все шестеро — лидеры своих команд, которые проводят яркий сезон. Андрей Воронцевич, братья Дмитрий и Михаил Кулагины и Андрей Лопатин — сильные российские игроки, узнаваемые и любимые болельщиками. К тому же все они уже имеют опыт выступления на Матче всех звезд. Воронцевич — самый титулованный российский игрок, был MVP еще на первом Матче звезд в Сочи в 2017-м.

Джерамайя Хилл из «Руны» и Рэйшон Хэммондс из «Автодора» впервые примут участие в Матче звезд (Хилл до этого в 2021 году участвовал только в конкурсе снайперов). В этом сезоне они играют ярко и результативно. Именно такой игры мы ждем от них на Матче Звезд.

В самом начале у Матчей звезд был постоянный формат «Звезды России» vs «Звезды Мира», в прошлом году мы разделили команды по принципу «New school» vs «Old School». В этом сезоне у нас будет драфт, где игроков в свои команды будут выбирать главные тренеры Эмил Райкович и Велемир Перасович и команды будут носить их имена. Прямая трансляция драфта пройдет 4 февраля на всех ресурсах Лиги и ТК Старт».

Ранее на Матч звезд-2024 были выбраны Каспер Уэйр (ЦСКА), Джеремайя Мартин («Енисей»), Айзея Риз, («Парма»), Амат Мбай (ЦСКА), Винс Хантер («Зенит»), Джален Рэйнольдс (УНИКС), Антон Глазунов («Уралмаш»), Ксавьер Рэтан-Мэйс («Енисей»), Александр Платунов («Парма»), Би Джей Джонсон («Парма»), Октавиус Эллис («Уралмаш»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Ненад Димитриевич (УНИКС), Томас Эртель («Зенит»), Трент Фрейзер («Зенит»), Девон Акун-Перселл («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович (ЦСКА), Ройс Хэмм («Астана»).

Баскетбол
Илона Корстин
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