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Сегодня, 21:20

Президент «Пармы» прокомментировал выход своей команды в плей-офф Единой лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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«Парма» в гостях обыграла «Минск» (88:59) и гарантировала себе место в плей-офф Единой лиги ВТБ по итогам первого круга сезона-2023/24. Команда Евгения Пашутина не опустится ниже шестого места, даже если проиграет «Самаре» в заключительном туре. Успех «Пармы» «СЭ» прокомментировал президент пермского клуба Сергей Богуславский.

«Самое важное, что игроки и тренерский штаб нашли командную химию, показали характер, сыгрались и показали на что способны, — подчеркнул «СЭ» Богуславский. — Мы изначально видели, что у этой команды высокий потенциал. В первый месяц не все получалось, но мы вместе это перебороли, не опустились в негатив. Поэтому все заслуженно. Отдельно отмечу наших болельщиков, которые внесли важный вклад в наши домашние победы. Мы всегда говорим ребятам, что вы играете не только для себя, но и для полного «Молота». Наши новички не сразу этим прониклись, но когда почувствовали атмосферу зала, его энергетику, то стали играть за тех, кто приходит матчи. Задача на втором этапе? Жизнь покажет. Мы каждую игру стараемся играть на победу, вне зависимости от уровня соперника. В первой части регулярки мы обыгрывали топ-клубы. Постараемся сделать это и на втором этапе. Точно не собираемся быть мальчиками для битья».

Ранее место в топ-6 себе гарантировали ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Зенит» и «Енисей». На втором этапе эти коллективы сыграют друг с другом в два круга. Остальные восемь участников турнира также в два круга поборются за два места в плей-офф, которые будут разыграны по системе плей-ин.

Сначала пройдет матч между 7-м и 8-м местами. Победитель занимает итоговую 7-ю строчку и выходит в первый раунд плей-офф, где встречается со второй командой чемпионата. Проигравший получает еще один шанс и проводит следующую встречу с победителем матча между 9-м и 10-м местами.

БК Минск
БК Парма (Пермь)
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