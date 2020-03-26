Баскетбольный ЦСКА прервал тренировки и отпустил игроков с базы

ЦСКА прервал тренировки из-за пандемии коронавируса и объявил, что начиная с завтрашнего дня игрокам необязательно находиться на базе клуба.

— Мы проанализровали последнюю информацию от властей, руководства Евролиги и Единой лиги ВТБ и решили не продолжать регулярные тренировки, — приводит официальный Twitter ЦСКА слова гендиректора ЦСКА Андрея Ватутина. — Клуб сделает все возможное, чтобы предоставить возможность поддерживать форму тем, кто остается в Москве. Уверен, что игроки поддержат хорошую форму, где бы они ни были, на случай продолжения выступлений. Мы надеемся на лучшее, но сейчас других вариантов нет. Мы вернемся, мы не прощаемся.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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