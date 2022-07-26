Разыгрывающий Мотовилов продлил контракт с «Енисеем» на год

Разыгрывающий защитник Григорий Мотовилов подписал новый контракт с «Енисеем».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на сезон-2022/23.

24-летний спортсмен прошлый сезон начинал в «Темп-СУМЗ-УГМК», затем перешел в клуб Суперлиги-1 «Купол-Родники» и в марте 2022 года присоединился к «Енисею».

Мотовилов принял участие в 7 матчах Единой Лиги ВТБ, в среднем набирая 8,3 очка, на его счету 2 подбора, 2,1 передачи за 19 минут на паркете.