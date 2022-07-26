Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:47

Разыгрывающий Мотовилов продлил контракт с «Енисеем» на год

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Разыгрывающий защитник Григорий Мотовилов подписал новый контракт с «Енисеем».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на сезон-2022/23.

24-летний спортсмен прошлый сезон начинал в «Темп-СУМЗ-УГМК», затем перешел в клуб Суперлиги-1 «Купол-Родники» и в марте 2022 года присоединился к «Енисею».

Мотовилов принял участие в 7 матчах Единой Лиги ВТБ, в среднем набирая 8,3 очка, на его счету 2 подбора, 2,1 передачи за 19 минут на паркете.

Источник: https://basket-enisey.ru/news/?id=5571
БК Енисей
Григорий Мотовилов
0
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Российские судьи опять погрязли в скандалах. Прошло всего два тура РПЛ, а против арбитров ополчились все
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пангос и Фойгтманн договорился о расторжение контрактов ЦСКА. Оба игрока перейдут в «Милан»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости