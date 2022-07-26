Разыгрывающий Мотовилов продлил контракт с «Енисеем» на год
Разыгрывающий защитник Григорий Мотовилов подписал новый контракт с «Енисеем».
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на сезон-2022/23.
24-летний спортсмен прошлый сезон начинал в «Темп-СУМЗ-УГМК», затем перешел в клуб Суперлиги-1 «Купол-Родники» и в марте 2022 года присоединился к «Енисею».
Мотовилов принял участие в 7 матчах Единой Лиги ВТБ, в среднем набирая 8,3 очка, на его счету 2 подбора, 2,1 передачи за 19 минут на паркете.
Источник: https://basket-enisey.ru/news/?id=5571
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