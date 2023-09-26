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Сегодня, 11:45

Баскетболист ЦСКА Антонов считает, что у клуба не может быть иных целей, кроме чемпионства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард ЦСКА Семен Антонов считает, что московский баскетбольный клуб ЦСКА не может ставить себе других задач, кроме побед во всех турнирах.

«Я профессиональный спортсмен, поэтому всегда настроен побеждать, тем более я представляю ЦСКА, у этого клуба не может быть иных целей, кроме как чемпионства, побед во всех турнирах, где мы играем. Это великий клуб с богатой историей, мы не можем подходить к соревнованиям с другим настроем. У нас обновилась команда, ушло четыре игрока стартовой пятерки, пришли молодые ребята, нужно время, чтобы сыграться. Многие команды проходят через такие обновления, это нормально», — приводит слова Антонова ТАСС.

В прошлом сезоне ЦСКА занял третье место в Единой лиге ВТБ. В завершившемся 24 сентября Суперкубке Единой лиге ВТБ армейцы заняли шестое место из восьми.

Источник: https://tass.ru/sport/18841315
Баскетбол
БК ЦСКА
Семен Антонов
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