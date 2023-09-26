Баскетболист ЦСКА Антонов считает, что у клуба не может быть иных целей, кроме чемпионства

Форвард ЦСКА Семен Антонов считает, что московский баскетбольный клуб ЦСКА не может ставить себе других задач, кроме побед во всех турнирах.

«Я профессиональный спортсмен, поэтому всегда настроен побеждать, тем более я представляю ЦСКА, у этого клуба не может быть иных целей, кроме как чемпионства, побед во всех турнирах, где мы играем. Это великий клуб с богатой историей, мы не можем подходить к соревнованиям с другим настроем. У нас обновилась команда, ушло четыре игрока стартовой пятерки, пришли молодые ребята, нужно время, чтобы сыграться. Многие команды проходят через такие обновления, это нормально», — приводит слова Антонова ТАСС.

В прошлом сезоне ЦСКА занял третье место в Единой лиге ВТБ. В завершившемся 24 сентября Суперкубке Единой лиге ВТБ армейцы заняли шестое место из восьми.