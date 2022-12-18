«Зенит» проиграл «Автодору» и потерпел четвертое поражение в сезоне

«Зенит» проиграл «Автодору» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Питерцы на выезде уступили со счетом 79:91.

«Зенит» потерпел четвертое поражение в сезоне и остается на третьем месте в турнирной таблице. «Автодор» идет на 9-й строчке, одержав в 17 матчах 6 побед.

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«Автодор» (Саратов) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 91:79 (22:16, 18:23, 31:15, 20:25)

18 декабря. Саратов. «ДС Кристалл».