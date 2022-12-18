Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:51

«Зенит» проиграл «Автодору» и потерпел четвертое поражение в сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Зенит» проиграл «Автодору» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Питерцы на выезде уступили со счетом 79:91.

«Зенит» потерпел четвертое поражение в сезоне и остается на третьем месте в турнирной таблице. «Автодор» идет на 9-й строчке, одержав в 17 матчах 6 побед.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 91:79 (22:16, 18:23, 31:15, 20:25)

18 декабря. Саратов. «ДС Кристалл».

БК Автодор
БК Зенит
1
1
Читайте также
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
Главный хит ЧМ-2022 придумал простой болельщик. Теперь его поет даже Месси
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карасев — о победе над «Минском»: «Была действительно хорошая борьба до последней секунды»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости