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Карасев — о победе над «Минском»: «Была действительно хорошая борьба до последней секунды»

Мария Гусева
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Главный тренер МБА Василий Карасев поделился эмоциями от победы над «Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (76:61).

«Спасибо сопернику за хорошую игру: было много энергии, много желания, была действительно хорошая борьба до последней секунды. Нельзя было расслабляться. Что касается нас, то у нас был немного тяжелый график поездок. Где-то в начале матча посчитали, что можно выиграть малой кровью, пока в турнирной таблице «МИНСК» победами особо не блещет. Но соперник преподал нам хороший урок, что если ты немного недооцениваешь противника, то можно за это поплатиться. Хорошо, что нашли силы в себе, отработали, сделали то, что нужно, и результат пришел», — приводит пресс-служба лиги слова Карасева.

МБА занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, выиграв 12 матчей из 17. «Минск» находится на 12-й строчке.

БК МБА
БК Минск
Василий Карасев
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