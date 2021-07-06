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«Автодор» заключил пятилетний контракт с форвардом Рейшом

13:20
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«Автодор» на официальном сайте сообщил о заключении контракта с форвардом «Новосибирска» Станиславом Рейшом. Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на пять лет.

В прошлом сезоне Рейш выступал за БК «Новосибирск» в ДЮБЛ. Средняя статистика новичка «Автодора» составила 13,8 очка, 5,9 подбора, 1,3 перехвата, 0,9 передачи и 0,9 блок-шота за 24 игры.

Дополнительная информация:

https://avtodor.ru/index.php/news-events/item/4560-stanislav_reish_igrok_avtodora

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Иван Шитик все материалы автора

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