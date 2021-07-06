«Автодор» заключил пятилетний контракт с форвардом Рейшом
«Автодор» на официальном сайте сообщил о заключении контракта с форвардом «Новосибирска» Станиславом Рейшом. Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на пять лет.
В прошлом сезоне Рейш выступал за БК «Новосибирск» в ДЮБЛ. Средняя статистика новичка «Автодора» составила 13,8 очка, 5,9 подбора, 1,3 перехвата, 0,9 передачи и 0,9 блок-шота за 24 игры.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://avtodor.ru/index.php/news-events/item/4560-stanislav_reish_igrok_avtodora
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