Евгений Пашутин: «Талант Трушкина еще до конца не раскрыт»
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал подписание контракта с форвардом Владиславом Трушкиным.
«Универсальный игрок, который может играть на нескольких позициях. Агрессивен в защите и на подборе. Обладает стабильным дальним броском, может взять на себя ответственность в решающие минуты. Влад имеет опыт игры на высоком уровне и его талант еще до конца не раскрыт. Командный игрок, верим, что он поможет команде и с ним «Локомотив» станет еще сильнее!» — цитирует тренера сайт «Локо».
28-летний Трушкин заключил с клубом двухлетний контракт по схеме «1+1».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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