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Евгений Пашутин: «Талант Трушкина еще до конца не раскрыт»

12:38
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал подписание контракта с форвардом Владиславом Трушкиным.

«Универсальный игрок, который может играть на нескольких позициях. Агрессивен в защите и на подборе. Обладает стабильным дальним броском, может взять на себя ответственность в решающие минуты. Влад имеет опыт игры на высоком уровне и его талант еще до конца не раскрыт. Командный игрок, верим, что он поможет команде и с ним «Локомотив» станет еще сильнее!» — цитирует тренера сайт «Локо».

28-летний Трушкин заключил с клубом двухлетний контракт по схеме «1+1».

Дополнительная информация:

https://lokobasket.com/news/161863/

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Иван Шитик все материалы автора

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