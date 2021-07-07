Айзея Кэнан переподписал с УНИКСом контракт, Джордан Морган покинул Казань

Защитник Айзея Кэнаан останется в УНИКСе. Контракт с 30-летним американцем был продлен на один год, сообщает пресс-служба клуба.

За этот сезон Кэнаан провел 1278 минут на паркете в обоих чемпионатах, защищая цвета казанского клуба и набрал в сумме 682 очка

А вот центровой Джордан Морган покидает УНИКС. С 29-летним игроком контракт продлен не будет.