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Айзея Кэнан переподписал с УНИКСом контракт, Джордан Морган покинул Казань

20:14
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Защитник Айзея Кэнаан останется в УНИКСе. Контракт с 30-летним американцем был продлен на один год, сообщает пресс-служба клуба.

За этот сезон Кэнаан провел 1278 минут на паркете в обоих чемпионатах, защищая цвета казанского клуба и набрал в сумме 682 очка

А вот центровой Джордан Морган покидает УНИКС. С 29-летним игроком контракт продлен не будет.

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Иван Шитик все материалы автора

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