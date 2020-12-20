«Автодор» подписал лучшего защищающегося игрока G-лиги

«Автодор» объявил о заключении контракта с центровым Кристом Кумадже.

В сезоне-2019/20 24-летний баскетболист из Чада выступал в клубе лиги развития НБА «Дэлавер Блю Коутс», набирая в среднем 11,3 очка, 11 подборов и 4,2 блокшота за матч. По итогам сезона Кумадже был признан лучшим защищающимся игроком G-лиги.

В сентябре центровой перешел в «Эстудиантес», где принял участие в 6 матчах, после чего расторг контракт с клубом. «Автодор» подписал с Кумадже контракт на 2 года.