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Сегодня, 14:59

«Автодор» обыграл «Пари НН» и одержал шестую победу подряд

Алина Савинова
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«Автодор» дома одержал победу над «Пари НН» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 81:74.

Самым результативным игроком встречи стал Владислав Близнюк из нижегородской команды, набравший 21 очко. Среди баскетболистов самарского клуба больше всего очков на счету Малика Ньюмэна (20).

Эта победа стала для «Автодора» шестой подряд, команда занимает 3-е место в турнирной таблице группы Б. «Пари НН» располагается на 7-й строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Автодор» (Саратов) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 81:74 (19:27, 28:17, 20:12, 14:18)

10 марта. Саратов. «ДС Кристалл»

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК Автодор
БК Нижний Новгород
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