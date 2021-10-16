«Цмоки-Минск» потерпел четвертое поражение подряд в Единой лиге ВТБ
«Автодор» обыграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:79.
Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Саратова Джерон Джонсон, на счету которого 18 очков.
Поражение от «Автодора» стало для минчан четвертым подряд в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 95:79 (28:11, 21:21, 21:19, 25:28)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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