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«Цмоки-Минск» потерпел четвертое поражение подряд в Единой лиге ВТБ

17:45
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«Автодор» обыграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:79.

Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Саратова Джерон Джонсон, на счету которого 18 очков.

Поражение от «Автодора» стало для минчан четвертым подряд в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 95:79 (28:11, 21:21, 21:19, 25:28)

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Иван Торопцев все материалы автора
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