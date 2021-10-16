Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Астана» победила на своей площадке «Зелена-Гуру»

13:00
Теги:

«Астана» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержала победу над «Зелена-Гурой». Встреча завершилась со счетом 84:70 в пользу команды из Нур-Султана.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» (Нур-Султан) — «Зелена-Гура» — 84:70 (27:18, 16:17, 26:13, 15:22)

16 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Сыроедение: плюсы и минусы. Польза, вред и самые распространенные заблуждения о питании
В России зарегистрировали 33 208 случаев коронавируса за сутки
0