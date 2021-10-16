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«Калев» обыграл «Нижний Новгород» и одержал первую победу в сезоне в Единой лиге ВТБ

19:25
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«Калев» обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 71:65.

Самым результативным игроком встречи оказался защитник команды из Таллина Сайлас Мелсон, который набрал 18 очков.

«Калев» одержал первую победу в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 1 победой и 3 поражениями. «Нижний Новгород» идет на 9-й строчке с 1 победой и 2 поражениями.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Калев» (Таллин) — 65:71 (17:20, 16:13, 14:19, 18:19)

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Иван Торопцев все материалы автора
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