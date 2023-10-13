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Сегодня, 15:44

Президент ЦСКА Ватутин — о переходе Шведа в чемпионат Китая: «Не сомневался, что он будет востребован»

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин в разговоре с «СЭ» высказал свое мнение о переходе Алексея Шведа в один из клубов чемпионата Китая.

«Хоть я и не видел официальной информации, но если такое событие действительно состоится, то, наверное, Алексея можно поздравить с тем, что он, если мне не изменяет память, станет первым россиянином, который сыграет в чемпионате Китая. Не могу вспомнить, чтобы там играл кто-либо из россиян до него. Я знаю, что к нему проявляли интерес как минимум два клуба из Евролиги, но, наверное, в данной ситуации приглашение российского игрока стало бы непростым процессом для команд из Евролиги. Могу сказать, что я рад за Алексея. Не сомневался, что он будет востребован. Хочу пожелать ему удачи, чтобы ему было комфортно, и чтобы он показал свое мастерство, как он это умеет», — сказал Ватутин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Последние два года Швед выступал за ЦСКА. С армейским клубом он взял серебро и бронзу Единой лиги ВТБ.

БК ЦСКА
Алексей Швед
Андрей Ватутин
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