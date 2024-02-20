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Сегодня, 13:55

«Астана» объявила о назначении Фотиоса Такианоса на пост главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Астана» объявила о смене главного тренера команды. Свой пост покинул Олег Киселев, а на его место назначен греческий специалист Фотиос Такианос.

Киселев возглавил «Астану» с июня 2022 года.

Такианос тренерскую карьеру начал в 2004 году, на должности главного тренера дебютировал в 2007-м, возглавив греческую «Панораму». Впоследствии тренировал различные клубы в Греции, Катаре, на Кипре и в Косово.

Последним клубом 54-летнего специалиста был ПАОК, который он тренировал с февраля 2023 года.

БК Астана
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