ЦСКА расторг контракт с экс-игроком НБА Бартоном

Атакующий защитник Уилл Бартон не поможет ЦСКА в оставшуюся часть сезона Единой лиги ВТБ, сообщается на официальном сайте команды.

Руководство армейского клуба приняло решение расторгнуть контракт с американским баскетболистом на основании одного из предусмотренных условий. 33-летний игрок не провел ни одной игры за красно-синих.

Бартон сыграл 679 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набирая в среднем 11,2 очка.

ЦСКА занимает первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, набрав 49 очков в 27 матчах.