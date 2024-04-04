Андрей Воронцевич и Михаил Беленицкий близки к переходу в УНИКС

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ УНИКС решили усилить российский костяк команды перед плей-офф. По информации «СЭ», казанцы практически достигли договоренности о переходе игроков «Пари НН» Андрея Воронцевича и Михаила Беленицкого. На этой неделе все вопросы по этой сделке, скорее всего, будут закрыты (дедлайн дозаявок заканчивается 13 апреля).

Трехкратный чемпион Евролиги Воронцевич выступал за казанцев с 2021 по 2023 год и в качестве капитана поднял над головой исторический для клуба Кубок Белова в мае прошлого года. Летом УНИКС пытался сохранить Воронцевича, но тот в статусе свободного агента решил перейти в клуб из Нижнего Новгорода, чтобы помочь тренеру сборной Зорану Лукичу в построении молодой команды.

Форвард сборной России Беленицкий летом 2023-го подписал новый долгосрочный контракт с «Пари НН», хотя имел предложение от УНИКСа. Об этом Михаил рассказывал в интервью «СЭ». «Летом было несколько предложений. От МБА, от УНИКСа. У меня состоялся разговор с моим агентом Бурганом Назировым и тренером Зораном Лукичем. Вместе решили, что лучше провести еще несколько сезонов в Нижнем, набраться уверенности и игрового опыта. Чтобы переходить в большой клуб не 12-м игроком, а в роли лидера».

Однако по ходу сезона-2023/24 переход Михаила в казанский клуб все же состоится. Беленицкий и Воронцевич должны усилить УНИКС, который из-за травм потерял Дмитрия Кулагина и Артема Комолова. «Пари НН» же лишился последних шансов на продолжение борьбы за место в плей-ин после домашнего поражения от «Уралмаша» на этой неделе. Сезон для команды Лукича закончен.