«Уралмаш» обыграл «Пари НН» и одержал пятую победу подряд
«Уралмаш» на выезде победил «Пари НН» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 82:64.
Самым результативным игроком встречи стал защитник екатеринбуржцев Стэнли Уиттакер, набравший 23 очка.
«Уралмаш» одержал пятую победу подряд и продолжает лидировать в группе Б. «Пари НН» идет предпоследним.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 64:82 (17:19, 17:28, 20:21, 10:14)
3 апреля. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».
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