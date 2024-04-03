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Сегодня, 21:30

«Уралмаш» обыграл «Пари НН» и одержал пятую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Уралмаш» на выезде победил «Пари НН» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 82:64.

Самым результативным игроком встречи стал защитник екатеринбуржцев Стэнли Уиттакер, набравший 23 очка.

«Уралмаш» одержал пятую победу подряд и продолжает лидировать в группе Б. «Пари НН» идет предпоследним.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 64:82 (17:19, 17:28, 20:21, 10:14)

3 апреля. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».

Баскетбол
БК Нижний Новгород
БК Уралмаш
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