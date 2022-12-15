«Нижний Новгород» отправил центрового Гонтаря в «Купол-Родники» на правах аренды

Центровой «Нижнего Новгорода» Степан Гонтарь отправится в ижевский «Купол-Родники» на правах аренды до конца сезона, сообщается на сайте нижегородского клуба.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел за «Нижний Новгород» 6 матчей, в среднем набирал 5,5 очка и делал 6,3 подбора.

«Купол-Родники» выступает в суперлиге-1. Ижевский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице.

«Нижний Новгород» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.