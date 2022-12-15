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Сегодня, 12:42

«Нижний Новгород» отправил центрового Гонтаря в «Купол-Родники» на правах аренды

Мария Гусева
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Центровой «Нижнего Новгорода» Степан Гонтарь отправится в ижевский «Купол-Родники» на правах аренды до конца сезона, сообщается на сайте нижегородского клуба.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел за «Нижний Новгород» 6 матчей, в среднем набирал 5,5 очка и делал 6,3 подбора.

«Купол-Родники» выступает в суперлиге-1. Ижевский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице.

«Нижний Новгород» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Источник: https://nn-basket.ru/news/stepan-gontar-provedet-vtoruyu-polovinu-sezona-v-arende-v-klube-kupol-rodniki/
БК Нижний Новгород
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