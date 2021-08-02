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Фрейманис стал игроком «Нижнего Новгорода»

20:09
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«Нижний Новгород» подписал контракт с латвийским форвардом Роландсом Фрейманисом, сообщает официальный Instagram клуба. Ранее он выступал за польский клуб «Зелена Гура».

В прошлом сезоне 33-летний баскетболист занял третье место в рейтинге Единой лиги ВТБ по результативности, второе по показателям эффективности, помог «Зелене Гуре» впервые выйти в плей-офф и получил персональную награду в номинации «Лучший «шестой» игрок».

Средняя статистика игрока — 17,8 очка, 5,6 подбора и 1,4 передачи при 18 баллах за эффективность.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CSFB8-FFwEu/

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Евгений Петров все материалы автора

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