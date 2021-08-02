Фрейманис стал игроком «Нижнего Новгорода»
«Нижний Новгород» подписал контракт с латвийским форвардом Роландсом Фрейманисом, сообщает официальный Instagram клуба. Ранее он выступал за польский клуб «Зелена Гура».
В прошлом сезоне 33-летний баскетболист занял третье место в рейтинге Единой лиги ВТБ по результативности, второе по показателям эффективности, помог «Зелене Гуре» впервые выйти в плей-офф и получил персональную награду в номинации «Лучший «шестой» игрок».
Средняя статистика игрока — 17,8 очка, 5,6 подбора и 1,4 передачи при 18 баллах за эффективность.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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