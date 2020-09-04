Агент Ухова: «Иван может вернуться в общую группу уже на следующей неделе»

Травма защитника ЦСКА Ивана Ухова оказалась несерьезной, сообщил «СЭ» агент игрока Бурган Назиров.

Напомним, что 21 августа официальный сайт армейцев сообщил, что игрок сборной России повредил правый голеностопный сустав и выбыл на длительное время.

— Иван уже приступил к индивидуальным тренировкам, — отметил «СЭ» агент. — Сложно загадывать, но есть надежда, что он вернется в общую группу уже на следующей неделе. Восстановление проходит достаточно быстро.

Ухов перешел в ЦСКА в 2018 года из пермской «Пармы». За это время он стал чемпионом Евролиги-2018/19 и Единой лиги ВТБ-2018/19. (Тимур Ганеев)