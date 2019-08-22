Юнас Жеребко: «Пытался быть похожим на Кириленко»

Новичок «Химок» Юнас Жеребко в интервью «Известиям» признался, что хотел быть похожим на Андрея Кириленко. Россиянин играл в «Юте», за которую потом выступал Жеребко.

— Хорошо помните сезон-2016/17, когда «Бостон» дошел до финала восточной конференции, но уступил там «Кливленду» с Леброном Джеймсом?

— Это был потрясающий сезон, мы прошли далеко в плей-офф и вполне могли рассчитывать на право сыграть в решающей серии с «Голден Стэйт». У нас были очень неудачные травмы в тот год, Айзея серьезно повредил бедро, и Эйвери Брэдли вывихнул плечо. Так что мы проиграли «Кливленду», но это был впечатляющий год, невероятная команда и прекрасное время. А мы с игроками остались хорошими друзьями.

— Вы имеете в виду, что до сих пор общаетесь с кем-то из тогдашних «Селтикс»?

— Да, с Джеем Краудером, Эйвери Бредли и Эваном Тёрнером. Мы переписываемся, иногда созваниваемся.

— Потом вы были обменяны в «Юту», где долго и успешно играл Андрей Кириленко — нынешний глава Российской федерации баскетбола. Вы с ним лично знакомы?

— Нет, я его с ним не знаком, но играл против него. Он был одним из моих кумиров, когда я рос, я пытался быть похожим на него. Так что он был тем игроком, игру против которого я ожидал сыграть с очень большим нетерпением, когда был в NBA. У меня даже есть джерси с его автографом. Он был одним из тех, кем я очень восхищался, да.

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