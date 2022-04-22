УГМК сравнял счет в финальной серии чемпионата России с курским «Динамо»

Екатеринбургский УГМК победил курское «Динамо» во втором матче финальной серии женского чемпионата России по баскетболу со счетом 71:63.

Счет в серии до трех побед стал 1-1. Третий и четвертый матчи серии состоятся 26 и 28 апреля в Курске.

Баскетбол

Премьер лига. Женщины

Финал

УГМК (Екатеринбург) — «Динамо К» (Курск) — 71:63 (24:23, 16:15, 21:12, 10:13)

22 апреля. Екатеринбург. «ДС УГМК».

Матч за 5-е место

«Надежда» (Оренбургская область) — «Спарта энд К» (Видное) — 61:71 (15:22, 17:21, 14:18, 15:10)

22 апреля. Оренбург. «СКК Оренбуржье».

Матч за 7-е место

«Енисей» (Красноярский край) — «Динамо Н» (Новосибирская область) — 75:67 (23:20, 16:19, 15:16, 21:12)

22 апреля. Красноярск. «Арена-Север».