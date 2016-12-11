19:58 11 декабря | БАСКЕТБОЛ — Россия

УГМК обыграл "Казаночку"

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Баскетболистки УГМК обыграли на своей площадке "Казаночку". Для команды из Екатеринбурга эта победа стала десятой подряд в чемпионате. В других поединках "Надежда" одержала победу над "Енисеем", МБА был силнее "Вологды-Чевакаты", а московское "Динамо" одолело "Спарта&К".

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"Енисей" (Красноярский край) - "Надежда" (Оренбургская область) - 55:62 (14:8, 14:19, 14:16, 13:19)

МБА (Москва) - "Вологда-Чеваката" (Вологда) - 77:69 (15:16, 22:12, 19:21, 21:20)

"Спарта&К" (Видное) - "Динамо" (Москва) - 59:79 (17:16, 18:16, 15:25, 9:22)

УГМК (Екатеринбург) - "Казаночка" (Казань) - 75:49 (11:18, 20:18, 21:11, 23:2)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/women/russia/2016-2017/

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