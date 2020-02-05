Тимофей Мозгов исключен из списка кандидатов в сборную России

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов исключен из списка кандидатов в основной состав сборной России по баскетболу.

На официальном сайте министерства спорта России появился документ от 28 января 2020 года, связанный с изменениями в национальной сборной по баскетболу. В этом документе указано, что Тимофей Мозгов исключается из кандидатов в основной состав команды. Мозгова в списке заменил атакующий защитник Максим Григорьев («ПАРМА»).

33-летний Мозгов перешел в «Химки» из «Орландо» в 2019 году, однако из-за травмы еще ни разу не вышел на паркет в составе подмосковной команды. 29-летний Григорьев в сезоне-2019/20 набирает 13,3 очка, 1,7 подбора и 1,2 ассиста в среднем за игру, защитник станет участником Матча звезд Единой лиги ВТБ-2020.