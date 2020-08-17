«Спартак» может выступить в следующем сезоне Суперлиги

Президент питерского «Спартака» Андрей Фетисов в интервью «Петербургскому дневнику» заявил, что сообщения об отказе клуба выступать в чемпионате России оказались преждевременными.

«Пока не принято окончательного решения насчет следующего сезона. Клуб продолжает искать средства. Мы подали заявку на участие в первенстве Суперлиги 1, в которой выступали в последние годы. Насколько мне известно, не одни мы испытываем сложности с финансированием, почти у всех клубов сейчас проблемы. Пандемия коронавируса сильно ударила по компаниям, которые поддерживали баскетбол. Но время еще есть, чемпионат в нашем дивизионе стартует ориентировочно в начале октября. В прошлом году мы получили субсидию от Комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга, в этом году пока на нее не подавали заявку. В сезоне-2018/2019, в котором «Спартак» занял второе место в Суперлиге 1, наш бюджет составлял 100 миллионов рублей. К сожалению, в прошлом сезоне он резко уменьшился, у клуба накопились долги перед игроками и сотрудниками. Не погашен и долг перед Российской федерацией баскетбола, сумму которого я не хочу называть. Да, РФБ возглавляет Андрей Кириленко, для которого «Спартак» не чужой клуб, он в нем начинал играть. Но Кириленко при всем желании не может сделать нашему клубу поблажку или дать отсрочку, регламент есть регламент, его надо выполнять», — сообщил Фетисов.

В сезоне-2019/20 «Спартак» на момент остановки чемпионата из-за коронавируса занимал 15-е место из 16-и команд.