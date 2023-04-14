Сергей Моня рассказал о дружбе с Виктором Хряпой

Знаменитый баскетболист, экс-капитан сборной России Сергей Моня, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о дружбе с Виктором Хряпой.

— С Хряпой вы, как и прежде, друзья?

— Позавчера переписывались. А сегодня в метро спустился — там статуя. Пишу Вите: «Видел тебя утром»...

— Вы о чем?

— Вы были на станции ЦСКА? Баскетболиста лепили с Хряпы! Три часа стоял с поднятой рукой — позировал!

— Это испытание.

— Можно и потерпеть — ради статуи-то!

— Разделяем ваш взгляд.

— Вообще-то там несколько статуй. Футболист, хоккеист, лыжник... Но знайте: баскетболист — это бронзовый Витя Хряпа! Спускаюсь в метро — сразу ищу глазами. И здороваюсь.