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Моня: «На станции ЦСКА баскетболиста лепили с Хряпы! Три часа стоял с поднятой рукой — позировал!»

Сергей Моня рассказал о дружбе с Виктором Хряпой
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Сергей Моня и Виктор Хряпа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Знаменитый баскетболист, экс-капитан сборной России Сергей Моня, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о дружбе с Виктором Хряпой.

— С Хряпой вы, как и прежде, друзья?

— Позавчера переписывались. А сегодня в метро спустился — там статуя. Пишу Вите: «Видел тебя утром»...

— Вы о чем?

— Вы были на станции ЦСКА? Баскетболиста лепили с Хряпы! Три часа стоял с поднятой рукой — позировал!

— Это испытание.

— Можно и потерпеть — ради статуи-то!

— Разделяем ваш взгляд.

— Вообще-то там несколько статуй. Футболист, хоккеист, лыжник... Но знайте: баскетболист — это бронзовый Витя Хряпа! Спускаюсь в метро — сразу ищу глазами. И здороваюсь.

Сергей Моня и&nbsp;Душан Ивкович. Сергей Моня: «За день до матча бандиты угнали машину с моей будущей женой. Выкинули ее за городом»

БК ЦСКА
Виктор Хряпа
Сергей Моня
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