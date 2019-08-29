Сергей Базаревич: «Надо ограничить возраст для игроков, выступающих в Суперлиге»
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич в интервью «Известиям» выразил мнение, что нужно ограничить возраст игроков, выступающих в Суперлиге.
— В сборную попало сразу несколько игроков, представляющих Суперлигу-1. Теперь вашему тренерскому штабу надо еще внимательнее следить за этим турниром?
— Для меня это сложный вопрос. Я считаю, что надо ограничить возраст для игроков, выступающих в Суперлиге-1 и Суперлиге-2, 25-26 годами. После его достижения, ты либо едешь играть за границу, либо идешь на повышение. Иначе Суперлига превращается в междусобойчик. Это будет голословное утверждение насчет тотализатора, но слухи такие есть.
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https://iz.ru/915180/timur-ganeev/uzhasno-chto-v-edinoi-lige-tak-malo-nashikh-komand