Сергей Базаревич: «Надо ограничить возраст для игроков, выступающих в Суперлиге»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич в интервью «Известиям» выразил мнение, что нужно ограничить возраст игроков, выступающих в Суперлиге.

— В сборную попало сразу несколько игроков, представляющих Суперлигу-1. Теперь вашему тренерскому штабу надо еще внимательнее следить за этим турниром?

— Для меня это сложный вопрос. Я считаю, что надо ограничить возраст для игроков, выступающих в Суперлиге-1 и Суперлиге-2, 25-26 годами. После его достижения, ты либо едешь играть за границу, либо идешь на повышение. Иначе Суперлига превращается в междусобойчик. Это будет голословное утверждение насчет тотализатора, но слухи такие есть.