Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Баскетбол   //    Россия

Сергей Базаревич: «Надо ограничить возраст для игроков, выступающих в Суперлиге»

03:53
Теги:

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич в интервью «Известиям» выразил мнение, что нужно ограничить возраст игроков, выступающих в Суперлиге.

— В сборную попало сразу несколько игроков, представляющих Суперлигу-1. Теперь вашему тренерскому штабу надо еще внимательнее следить за этим турниром?

— Для меня это сложный вопрос. Я считаю, что надо ограничить возраст для игроков, выступающих в Суперлиге-1 и Суперлиге-2, 25-26 годами. После его достижения, ты либо едешь играть за границу, либо идешь на повышение. Иначе Суперлига превращается в междусобойчик. Это будет голословное утверждение насчет тотализатора, но слухи такие есть.

Дополнительная информация

https://iz.ru/915180/timur-ganeev/uzhasno-chto-v-edinoi-lige-tak-malo-nashikh-komand

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир