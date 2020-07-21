Очередная выборная конференция РФБ пройдет 20 августа

Объявлена дата выборов президента Российской федерации баскетбола, сообщает пресс-служба РФБ на официальном сайте.

— На состоявшемся заседании Исполком РФБ утвердил дату проведения очередной выборной конференции РФБ — 20 августа 2020 года. В повестку дня вошли вопросы об избрании президента, исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии РФБ.

При этом в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в соответствии с частью 4.1 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» было определено, что решения по вопросам повестки дня конференции будут приниматься путем проведения заочного голосования.

При голосовании по вопросам повестки дня каждая аккредитованная региональная спортивная федерация баскетбола будет иметь два голоса, иные организации-члены РФБ — по одному, — говорится в заявлении.

Напомним, что с 2015 года президентом РФБ является Андрей Кириленко