Ногинский «Спартак» проиграл «Енисею», курское «Динамо» оказалось сильнее «Надежды»

В матче женской премьер-лиги состоялось три матча регулярного чемпионата. «Енисей» обыграл ногинский «Спартак» — 84:82 (27:18, 19:20, 21:27, 17:17), курское «Динамо» дома победило «Надежду» — 68:66 (16:12, 19:13, 13:17, 20:24), а «Спарта энд К» из Видного переиграла московское «Динамо» — 77:60 (22:17, 16:17, 18:16, 21:10).

Премьер лига. Женщины

Регулярный сезон

«Динамо К» (Курск) — «Надежда» (Оренбургская область) — 68:66 (16:12, 19:13, 13:17, 20:24)

«Енисей» (Красноярский край) — «Спартак Нг» (Ногинск) — 84:82 (27:18, 19:20, 21:27, 17:17)

«Спарта энд К» (Видное) — «Динамо М» (Москва) — 77:60 (22:17, 16:17, 18:16, 21:10)

12 января.