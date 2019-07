"Локомотив" расстался с Маклином и Рэндлом

👏Спасибо, Джером!

Джером Рэндл покидает «Локомотив-Кубань» по истечении контракта. Желаем удачи и успеха!

//

Thank you Jerome!

Jerome Randle leaves Krasnodar due to the end of contract. We wish him good luck and success in the future! pic.twitter.com/EcSvKJ7HoU