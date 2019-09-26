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Кириленко возглавил комиссию ФИБА по баскетболу 3х3

21:07
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Президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко возглавил комиссию по баскетболу 3х3, сообщает официальный сайт РФБ.

Еще три представителя России вошли в состав комиссий: генеральный секретарь и исполнительный директор РФБ Наталья Галкина — в комиссию по проведению соревнований, национальный инструктор Евгений Островский — в техническую комиссию, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин — в комиссию игроков.

Состав всех комиссий был определен на 4-летний срок — с 2019 по 2023 год.

Дополнительная информация

https://russiabasket.ru/news/36235/andrej-kirilenko-vozglavil-komissiyu-fiba-po-basketbolu-3x3

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