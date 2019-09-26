Кириленко возглавил комиссию ФИБА по баскетболу 3х3
21:07
Президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко возглавил комиссию по баскетболу 3х3, сообщает официальный сайт РФБ.
Еще три представителя России вошли в состав комиссий: генеральный секретарь и исполнительный директор РФБ Наталья Галкина — в комиссию по проведению соревнований, национальный инструктор Евгений Островский — в техническую комиссию, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин — в комиссию игроков.
Состав всех комиссий был определен на 4-летний срок — с 2019 по 2023 год.
Дополнительная информация
https://russiabasket.ru/news/36235/andrej-kirilenko-vozglavil-komissiyu-fiba-po-basketbolu-3x3