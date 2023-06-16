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Кириленко поблагодарил сборные Белоруссии за участие в матчах против России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поблагодарил сборные Белоруссии за участие в матчах против российских команд в Москве.

«Очень полезные сборы, особенно для девчонок, мы увидели много новых лиц. Девушки, которые проявили себя в чемпионате страны, получили шанс попрощаться в обстановке в национальной сборной. Я хочу поблагодарить белорусов, как мужскую команду, так и женскую, за то, что они к нам приехали и сыграли с нами. Я уверен, это очень полезно для всех сторон», — цитирует ТАСС Кириленко.

В четверг женская сборная России обыграла команду Белоруссии (91:51). Ранее между собой два матча провели мужские команды.

Источник: https://tass.ru/sport/18023709
баскетбол
Андрей Кириленко
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