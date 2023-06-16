Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Игры
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 04:35

Ковалев: «Мы должны быть всегда готовы к международным соревнованиям»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев считает, что его команда всегда должна быть готова к возвращению на мировую арену.

«На прошлом сборе у белорусов была другая команда, и тогда мы одну игру проиграли, одну выиграли. Для тренеров и игроков любые сборы важны, несмотря на то что сейчас идет межсезонье и у нас нет международных соревнований. Мы должны быть всегда готовы к международным соревнованиям и показывать там хорошую игру. Такие встречи дают нашим игрокам опыт выступления за национальную команду, это очень важно», — цитирует ТАСС Ковалева.

В четверг женская сборная России обыграла команду Белоруссии (91:51) в заключительном матче международного турнира «Кубок Пари-2023».

Источник: https://tass.ru/sport/18025007
баскетбол
0
Читайте также
«Пусть твоя семья умрет от рака». Соболенко рассказала о травле из-за политики
Звезды гольфа поделили саудовские миллиарды. Эти деньги в США называют кровавыми
Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание
Строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили в Новосибирске
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Колобкову вручили майку сборной России
ЦСКА в Нью-Йорке
Питерский "Спартак" получил новую арену
Фридзон и Парго - новички ЦСКА
Новогодняя пицца от ЦСКА
Кацикарис и Вайнаускас примут российский баскетбол
MVP Евробаскета в гостях у "СЭ ТВ"!
РФБ нашла замену Блатту
Дальше без Блатта
Москва увидела "Баскетбол без границ"
Кириленко: назад в НБА
ЦСКА представил Мессину
Мессина вновь возглавил ЦСКА
Василий Карасев: "Тренировать сына непросто"
Лигам ПБЛ и ВТБ нашли замену
В российском баскетболе скоро наведут порядок
Он-лайн конференция Андрея Кириленко в редакции "СЭ"
Интервью Дэвида Блaтта
Интервью Виктора Хряпы
Возвращение Тимофея Мозгова в БК "Химки"
Интервью с Милошем Теодосичем
Пресс-конференция Андрея Ватутина и Милоша Теодосича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кириленко поблагодарил сборные Белоруссии за участие в матчах против России
Новости
RSS RSS
Все новости