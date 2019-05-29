Гендиректор "Спарта&К": "Мы еще несколько лет будем ждать русских имен на драфте"

Генеральный директор "Спарта&К", чемпионка Европы Анна Архипова фон Калманович в интервью "Известиям" отметила, что в ближайшее время ждать россиянок на драфте женской НБА не стоит.

– На драфте женской НБА в этом году не было ни одной россиянки. Вы знаете, почему?

– В этом году на драфт выставлялись игроки 1999 года рождения. Драфт WNBA – это отражение людей, очень сильно выделяющихся из общей массы игроков. В 1999-м таких в России нет. В 1998-м нам посчастливилось сделать всё, чтобы девушки получили максимум баскетбольного образования, и в итоге Мусина и Вадеева были выбраны на драфте. В 1999-м году есть подающие надежды: Камилла Огун, Настя Зоткина, Маргарита Плескевич... Но они не слишком выделяются на общем фоне. Только за счет колоссального труда они смогут пробиться на самый верх.

– А на 2000 год есть надежда?

– Мы еще несколько лет будем ждать русских имен на драфте. В ближайшей перспективе россиянок на нем не будет.

– Сейчас много говорят о талантах Анны Зайцевой и Вероники Павлюченко...

– И мне они очень нравятся. Но если сравнивать с уровнем задрафтованных игроков, они еще не готовы.