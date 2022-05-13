Американскую баскетболистку Грайнер могут обменять на Виктора Бута

Грайнер может вернуться в США в обмен на российского бизнесмена

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая обвиняется в России в контрабанде наркотиков, могут обменять на российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, информирует ТАСС со ссылкой на источник в ОНК.

Двукратную олимпийскую чемпионку, гражданку США Грайнер, последнее время выступавшую за екатеринбургский УГМК, задержали в Шереметьево в конце февраля.

У нее были найдены картриджи для вейпов с гашишным маслом. В России оно считается наркотиком, а в США легализовано во многих штатах. В последний раз арест ей продлили до 19 мая.

В начале мая власти США официально признали Грайнер «незаконно удерживаемой» российскими властями и подключили к переговорам по ее освобождению бывшего посла Соединенных Штатов в ООН Билла Ричардсона.

Бут был осужден в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием.